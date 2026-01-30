Turbobrosse

Suceur d'aspiration à entraînement par air. Optimal pour les tapis à poils longs et idéal pour aspirer les poils de chien, les poils de chat et autres poils d'animaux. Le suceur d'aspiration turbo est entraîné par le flux d'air de l'aspirateur poussières. La puissance de nettoyage est considérablement améliorée par l'assistance mécanique de la brosse rotative. La saleté nichée entre les fibres est soulevée et aspirée de manière fiable. Pour un nettoyage particulièrement intensif, efficace et hygiénique. Compatible avec les aspirateurs poussières VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 et DS 5600