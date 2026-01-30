Turbobrosse
Suceur d'aspiration à entraînement par air. Optimal pour les tapis à poils longs et idéal pour aspirer les poils d'animaux. Pour un nettoyage particulièrement intensif, efficace et hygiénique.
Suceur d'aspiration à entraînement par air. Optimal pour les tapis à poils longs et idéal pour aspirer les poils de chien, les poils de chat et autres poils d'animaux. Le suceur d'aspiration turbo est entraîné par le flux d'air de l'aspirateur poussières. La puissance de nettoyage est considérablement améliorée par l'assistance mécanique de la brosse rotative. La saleté nichée entre les fibres est soulevée et aspirée de manière fiable. Pour un nettoyage particulièrement intensif, efficace et hygiénique. Compatible avec les aspirateurs poussières VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 et DS 5600
Caractéristiques et avantages
Brosse de nettoyage actionnée par l'air
- Le brosse déloge les salissures même au plus profond des tapis
- Aspire de façon efficace les poils d'animaux
- Aspire les salissures des tapis à poils longs
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 250 x 92
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Moquettes
