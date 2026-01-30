Turbo zuigmond
Door lucht aangedreven stofzuigerzuigmond. Ideaal voor hoogpolige tapijten en voor het opzuigen van dierenharen, bv. van honden en katten, enz. De turbo zuigmond wordt aangedreven voor de lucht uit de stofzuiger. De reinigingskracht wordt aanzienlijk verhoogd door de actie van de roterende borstel. Vuil dat diep weg zit in de vezels wordt naar boven gebracht en effectief verwijderd. Voor een intensieve, grondige en hygiënische reiniging. Geschikt voor de stofzuigers VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 en DS 5600.
Kenmerken en voordelen
Luchtaangedreven reinigingsborstels
- De reinigingsborstel zuigt stof op diep vanuit het tapijt.
- Neemt efficient dierenharen op
- Neemt effectief vuil op van hoogpolige tapijten
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|280 x 250 x 92
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Tapijten
- Tapijtvloeren