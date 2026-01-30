Door lucht aangedreven stofzuigerzuigmond. Ideaal voor hoogpolige tapijten en voor het opzuigen van dierenharen, bv. van honden en katten, enz. De turbo zuigmond wordt aangedreven voor de lucht uit de stofzuiger. De reinigingskracht wordt aanzienlijk verhoogd door de actie van de roterende borstel. Vuil dat diep weg zit in de vezels wordt naar boven gebracht en effectief verwijderd. Voor een intensieve, grondige en hygiënische reiniging. Geschikt voor de stofzuigers VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 en DS 5600.