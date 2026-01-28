Ground Spike
Le pic de fixation pour dévidoirs Kärcher offre une grande flexibilité d’installation partout dans le jardin. Le dévidoir pivote à 360° sur le pic de fixation, offrant ainsi une liberté de mouvement maximale.
Le pic de fixation se place aisément partout. Ce pic métallique robuste se visse aisément dans la terre offrant ainsi un maintien extrêmement stable. Le niveau à bulle intégré au pic de fixation permet également un montage sur des terrains irréguliers. Grâce à la technologie FlexChange innovante, le dévidoir se positionne aisément et sans outil sur le pic de fixation. Disposant d’un angle de rotation de 360°, le tuyau atteint facilement tous les recoins du jardin, garantissant ainsi un arrosage avec une liberté de mouvements maximale.
Caractéristiques et avantages
Niveau à bulleGrâce au niveau à bulle intégré, le pic de fixation peut être vissé verticalement, même sur des terrains irréguliers.
Dévidoir mural de jardin pivotant à 360°Monté sur le pic de fixation, le dévidoir peut pivoter à 360° sur son propre axe, permettant ainsi d’arroser confortablement tous les coins du jardin, sans que le tuyau ne se plie.
Installation facileLe pic de fixation peut être facilement vissé dans le sol à la position souhaitée en utilisant deux tournevis comme levier.
Maintien fiable
- La tige métallique robuste garantit une fixation extrêmement stable dans le sol.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,2
|Poids emballage inclus (kg)
|2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|190 x 190 x 487
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Jardin
- Pelouse
- Parterre de fleurs