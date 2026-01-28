Le pic de fixation se place aisément partout. Ce pic métallique robuste se visse aisément dans la terre offrant ainsi un maintien extrêmement stable. Le niveau à bulle intégré au pic de fixation permet également un montage sur des terrains irréguliers. Grâce à la technologie FlexChange innovante, le dévidoir se positionne aisément et sans outil sur le pic de fixation. Disposant d’un angle de rotation de 360°, le tuyau atteint facilement tous les recoins du jardin, garantissant ainsi un arrosage avec une liberté de mouvements maximale.