Aspirateur Puissant Professionnel
Aucune chance pour la poussière.
Nos aspirateurs poussières Kärcher et leur technologie aboutie permettent une élimination fiable de la saleté non adhérente et sèche : l'idéal pour l'utilisation dans les hôtels, les bureaux, les magasins ou le nettoyage de bâtiments. Fabriqués à partir de jusqu'à 60 % de matières recyclées, ces appareils constituent une solution durable pour les besoins de nettoyage quotidiens. Les aspirateurs compacts s'illustrent par leurs performances élevées en utilisation continue et conviennent parfaitement au nettoyage courant quotidien ainsi qu'au nettoyage en journée. Avec un niveau sonore de seulement 52 dB(A), ces appareils ultra silencieux s'emploient sans problème même dans les environnements sensibles au bruit.
Aspirateurs
Aspirateurs poussières
Durable, ergonomique et ultra silencieuse : la nouvelle gamme T-Range est constituée à 45 % de matières recyclées* et offre non seulement une puissance d'aspiration exceptionnelle, mais aussi un travail ergonomique et un niveau sonore très faible. Les aspirateurs poussières T 7/1 Adv Classic et T 11/1 Classic Adv Re!Plast offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle sur les moquettes et les surfaces dures, associée à un fonctionnement silencieux. Avec 60 % de matières recyclées, le T 11/1 Classic Adv Re!Plast est particulièrement durable. Les appareils sont tous deux conçus pour durer, robustes et affichent un bon rapport qualité-prix. Les deux modèles sont dotés de câbles d'alimentation à fiche pour un remplacement facile. * toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
Aspiro-brosseurs
Grâce à leur technique de brossage, les aspiro-brosseurs Kärcher permettent un nettoyage en profondeur des tapis et des moquettes.
Aspirateur poussières à batterie
Flexibilité sans fil, puissance élevée de nettoyage, meilleure productivité et en plus particulièrement silencieux : les nouveaux aspirateurs à batterie de la plateforme Battery Power+ de Kärcher avec mode eco!efficiency à économie d'énergie.
Aspiro-brosseur sans fil
Les aspiro-brosseurs sans fil de Kärcher s'illustrent par une puissance de nettoyage élevée sur des surfaces dures et des moquettes ; de plus, ils sont flexibles et robustes. La brosse-rouleau nettoie en profondeur et redresse les fibres, pour un résultat parfait de nettoyage.Les aspiro-brosseurs sans fil de Kärcher se distinguent entre autres par une détection automatique du sol, une fonction de nettoyage de la brosse, un afficheur LC et une hauteur de passage particulièrement faible.
Balayeuse aspirante pour moquettes
Les balayeuses aspirantes pour moquettes séduisent autant les professionnels tels que les entreprises de nettoyage de bâtiments que les particuliers grâce à leurs excellents résultats permettant un nettoyage économique des moquettes non encombrées de moyenne et grande superficies.
Balais électriques
Silencieux, le balai électrique Kärcher excelle dans le nettoyage intermédiaire discret et rapide. Le remplacement des balais s'effectue sans outils et la batterie Li-Ion est facile à enlever.
Trouvez l'aspirateur poussières optimal pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de nettoyage.
Assistant produit aspirateurs poussières Professionnels
Choisissez l'aspirateur Professionnels qui convient à vos besoins grâce au assistant produit ! Aspirateurs poussières, aspiro-brosseurs pour moquettes, aspirateurs à batterie ou balais électriques : notre gamme professionnels offre une multitude de possibilités.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Aspirateurs poussières: polyvalents et solides pour une utilisation quotidienne
Les aspirateurs poussières Kärcher sont utilisés en permanence dans les hôtels, les bureaux, les commerces de détail et chez les agents d’entretien dans les bâtiments. Ils éliminent toutes les salissures sèches courantes comme la poussière volante, les moutons de poussière ou les cheveux. Nos aspirateurs professionnels vous aident à effectuer le nettoyage d’entretien quotidien de manière économique grâce à une technique sophistiquée et une qualité élevée. Compacts et silencieux, ils vous permettent d’effectuer facilement des tâches de nettoyage variées. Ces appareils séduisent grâce à leur performance élevée et leur flexibilité. Ils sont également alimentés par batterie. Ils permettent ainsi de nettoyer facilement, ponctuellement ou toute la surface des zones sensibles au bruit, les différents revêtements et les surfaces de petite hauteur et difficile d’accès. Les aspirateurs poussières sont également utilisés pour dépoussiérer les lampes, les meubles ou les murs.
Quelle est la particularité des aspirateurs poussières de Kärcher ?
Lors du développement de nos aspirateurs à chaudière, nous faisons attention à ce que ces derniers soient facile à utiliser et à entretenir et dotés d’accessoires ergonomiques. Les appareils sont silencieux, légers et faciles à utiliser, avec une puissance d’aspiration élevée et un ventilateur efficace. Ils possèdent également une technique de filtration robuste et fiable connue sous le nom de filtre HEPA.
Les aspects techniques
Les aspirateurs poussières de Kärcher utilisent l’air d’aspiration en même temps que l’air de refroidissement grâce à un ventilateur d’air. Ainsi, ils sont efficaces sur le plan énergétique et possèdent un prix avantageux. De plus, ils sont si légers, compacts et silencieux que leur utilisation ne dérange pas, même en présence de public.
La pièce maîtresse: la turbine d’aspiration EC
Le moteur EC est un moteur à courant continu avec un onduleur électrique et possède des avantages importants par rapport aux moteurs à collecteur classiques. L’avantage le plus important est sa durée de vie particulièrement longue. Le moteur ne possède pas de balais de charbon et démarre sans étincelle. Il est donc non seulement adapté aux zones à risque d’explosion mais également au travail en équipe avec de longs intervalles de travail. La commande intégrée permet de régler la vitesse en continu et d’adapter la puissance d’aspiration en conséquence.
Aspirateurs poussières à batterie: plus rapides, plus flexibles et plus sûrs
Flexibilité sans fil, puissance de nettoyage performante et silencieux: les nouveaux aspirateurs poussières à batterie Battery Power + de Kärcher possèdent un mode d’économie d’énergie eco!efficiency.En savoir plus
Cages d’escalier
Les prises de courant y sont généralement rares et les aspirateurs sans fil n’ont également pas besoin de rallonges. Il suffit de traverser toute la cage d’escalier pour tout nettoyer.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 35% du temps.
Avion
Il ne reste pas beaucoup de temps avant que les passagers embarquent à bord. Le nettoyage intermédiaire est beaucoup plus rapide qu’avec un appareil câblé à la manipulation difficile.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 50% du temps.
Théâtre/Cinéma
Les rangées de sièges et les escaliers sont nettoyés rapidement et facilement, sans avoir besoin de brancher de câble ni à parcourir une longue distance entre la prise et l’aspirateur.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 40% du temps.
Salles de réunion avec chaises
Avec un aspirateur à batterie, il est possible d’aspirer sans interruption, sans avoir besoin de déplacer le câble ou qu’il s’emmêle.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 30% du temps.
Entrées et lobbys d’hôtels
Il y a beaucoup de clients et de meubles, mais également beaucoup de saleté. Il n’est pas seulement nécessaire de se déplacer jusqu’à la prochaine prise dans les grandes pièces. Les aspirateurs à batterie évitent également d’enrouler les câbles autour du mobilier et de créer des pièges pour les clients.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 15% du temps.
Transports publics
Les agents d’entretien ont généralement besoin de sources d’énergie externes et de rallonges électriques dans les bus et les trains. Les aspirateurs à batterie permettent de nettoyer les espaces restreints de manière beaucoup plus simple et efficace.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 25% du temps.
Espaces de bureaux
Passer l’aspirateur devient un parcours du combattant, surtout dans les grands espaces de bureaux. On peut gagner beaucoup de temps sans câble qui reste accroché aux meubles.
Les aspirateurs à batterie permettent de gagner jusqu’à 25% du temps.
Bien aspirer signifie bien filtrer
La poussière, la saleté, les microbes, les poussières fines et les allergènes nous accompagnent au quotidien et polluent également l’air ambiant dans des bâtiments publics comme les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les écoles. Les maladies respiratoires en sont souvent la conséquence à long terme.
Les aspirateurs poussières de Kärcher possèdent une technique de filtration différenciée. Les différents types de construction ont besoin de différents types de filtrations en fonction des matériaux. Les différents filtres sont les suivants : le panier filtre permanent, le sac filtrant non-tissé, le filtre de soufflage et le filtre HEPA. Tous les aspirateurs poussières professionnels de Kärcher possèdent un filtre de protection du moteur qui protège le ventilateur des poussières fines. Un filtre d’évacuation permet de purifier l’air qui s’échappe et d’atténuer le volume sonore. Il est possible d’utiliser en option le filtre d’évacuation HEPA sur de nombreux modèles.
Filtre HEPA-14 : la solution hygiénique pour un air ambiant propre
Les filtres HEPA-14 de Kärcher aident à filtrer durablement les aérosols les plus fins de l’air dans les pièces fermées et à se débarrasser des particules nocives. Installés sur les aspirateurs poussières de Kärcher, ils purifent l’air ambiant de manière efficace et fiable.
Les aspirateurs poussières Kärcher : durables, robustes, efficaces
Les aspirateurs poussières Kärcher se caractérisent par une part de matières recyclées de 45 % dans le cas de la gamme T-Range et par une part de 60 % dans le cas du T 11/1 Re!Plast. Avec cette part de matières recyclées, la consommation d'électricité requise est déjà nettement réduite et l'utilisation de précieuses matières premières est minimisée dès la production des aspirateurs poussières Kärcher. Ainsi, les aspirateurs poussières Kärcher sont non seulement particulièrement écologiques, mais aussi très robustes et durables. Votre appareil professionnel pour des performances de nettoyage durables et efficaces.
Consommation d'électricité réduite, autonomie prolongée : la gamme T-Range de Kärcher
Avec la gamme T-Range, nous lançons des appareils à consommation d'électricité réduite pour les versions filaires (585 W au lieu de 700 W).
Le mode eco!efficiency (version à batterie) prolonge l'autonomie et réduit le niveau sonore.
Ultra silencieux : pour un travail presque sans bruit
Avec seulement 52 db(A), la version filaire de la gamme T-Range fonctionne presque sans bruit. Ainsi, cet aspirateur poussières est également parfait pour le nettoyage en journée. Les faibles émissions de bruit permettent un travail agréable et ergonomique. Moins de bruit sur le lieu de travail préserve la santé et diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Un design ergonomique
Le design ergonomique et élancé permet également de porter les aspirateurs près du corps, prévenant ainsi le mal de dos et garantissant la sécurité au travail.
Durée de vie prolongée
Durée de vie nettement prolongée de l'aspirateur : les aspirateurs poussières avec moteur EC. Grâce à son entraînement à régulation électronique, cette technologie fournit de nombreux avantages comme un rendement supérieur et une consommation de courant réduite.
Durable ? Évidemment !
La nouvelle gamme T-Range est un précurseur en matière de durabilité et une référence dans le domaine du nettoyage professionnel. Ces appareils modulaires comprennent jusqu'à 45 % de matières recyclées et offrent non seulement une puissance d'aspiration exceptionnelle, mais aussi un design robuste et ergonomique. En fonctionnement, ils s'illustrent par un niveau sonore ultra silencieux, notamment dans les lieux sensibles au bruit. Curieux ? C'est par ici pour en savoir plus sur la nouvelle gamme T-Range.
