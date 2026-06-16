Le générateur d'eau chaude électrique s'illustre par une puissance de 24 kW. Son utilisation est judicieuse partout où l'évacuation des gaz d'échappement d'un brûleur est problématique ou proscrite. La température maximale s'élève à 85 °C et est régulée par un thermostat. L'unité peut être utilisée en mode manuel ou automatique. L'appareil fonctionne en association avec un nettoyeur haute pression. Le générateur d'eau chaude est livré sous forme d'unité autonome, complète avec une armoire de commande et le matériel requis (flexibles, câbles, colliers, etc.). En option, le client peut choisir entre le fonctionnement à eau froide et chaude par le biais de 2 électrovannes et sélectionner un programmateur numérique lors de la configuration. L'unité peut également être utilisée comme chauffe-eau instantané, par exemple en utilisation continue : avec un débit de 700 l/h et une température d'admission de 15 °C, la température atteinte est de 45 °C (élévation de température de 30 °C).