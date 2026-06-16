Générateur d'eau chaude HWE 860
Le générateur d'eau chaude électrique s'utilise en association avec un nettoyeur haute pression et permet de chauffer l'eau jusqu'à une température de 85 °C.
Le générateur d'eau chaude électrique s'illustre par une puissance de 24 kW. Son utilisation est judicieuse partout où l'évacuation des gaz d'échappement d'un brûleur est problématique ou proscrite. La température maximale s'élève à 85 °C et est régulée par un thermostat. L'unité peut être utilisée en mode manuel ou automatique. L'appareil fonctionne en association avec un nettoyeur haute pression. Le générateur d'eau chaude est livré sous forme d'unité autonome, complète avec une armoire de commande et le matériel requis (flexibles, câbles, colliers, etc.). En option, le client peut choisir entre le fonctionnement à eau froide et chaude par le biais de 2 électrovannes et sélectionner un programmateur numérique lors de la configuration. L'unité peut également être utilisée comme chauffe-eau instantané, par exemple en utilisation continue : avec un débit de 700 l/h et une température d'admission de 15 °C, la température atteinte est de 45 °C (élévation de température de 30 °C).
Caractéristiques et avantages
Unité autonome complète avec armoire de commande et matériel de raccordement
- Raccordement facile à un nettoyeur haute pression.
- Réglage de la température et mode manuel/automatique inclus.
- Avec fonctions de sécurité et adoucisseur liquide.
Générateur d'eau chaude électrique de 24 kW
- Pour un fonctionnement sans gaz d'échappement en intérieur.
- Utilisation partout où les flammes nues ou les gaz d'échappement ne sont pas admis.
Température de travail élevée grâce à la puissance de chauffe de 24 kW
- Jusqu'à 85 °C de température de l'eau dans le grand réservoir de stockage intégré (55 l).
- Jusqu'à 50 °C en utilisation continue à 700 l/h (avec une température d'admission de 20 °C).
- Peut être utilisé comme réservoir de stockage ou chauffe-eau instantané (utilisation continue).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Puissance de raccordement (kW)
|24
|Puissance de chauffe (kW)
|24
|Protection (A)
|50
|Température d'admission (°C)
|jusqu'à 80
|Débit d'alimentation min. (l/h)
|min. 700
|Température de travail max. (°C)
|max. 85
|Contenu du chauffe-eau chambre de préchauffage (l)
|19
|Poids (avec accessoire) (kg)
|42
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|700 x 610 x 720
Équipement
- Réglage de la température
- Thermostat de sécurité
Domaines d'utilisation
- Générateur d'eau chaude électrique pour un fonctionnement sans gaz d'échappement en intérieur
- Pour les applications et tâches de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Espaces intérieurs dans le secteur public nécessitant de l'eau chaude