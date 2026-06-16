Heetwatergenerator HWE 860
De elektrische warmwatergenerator wordt gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en kan water opwarmen tot 85 °C.
De elektrische warmwatergenerator scoort met een vermogen van 24 kW. Overal waar de uitlaatgasafvoer van een brander problematisch of niet toegestaan is, is het gebruik ervan zinvol. De maximale temperatuur is 85 °C en wordt geregeld door een thermostaat. Het apparaat kan handmatig of automatisch worden bediend. Het apparaat werkt in combinatie met een hogedrukreiniger. De warmwatergenerator wordt als zelfstandige unit geleverd, compleet met schakelkast en de benodigde materialen (slangen, kabels, klemmen etc.) Optioneel kan de klant kiezen tussen koud- en warmwaterbedrijf middels 2 magneetventielen en een digitale timer tijdens de configuratie. De unit kan ook worden gebruikt als doorstroomverwarmer - bijvoorbeeld continu bedrijf: bij een debiet van 700 l/u en een inlaattemperatuur van 15 °C wordt een temperatuur van 45 °C bereikt (temperatuurstijging 30 °C ).
Kenmerken en voordelen
Zelfstandige unit compleet met schakelkast en aansluitmateriaal
- Eenvoudige aansluiting met een hogedrukreiniger.
- Inclusief temperatuurinstelling en handmatige/automatische bediening.
- Inclusief veiligheidsfuncties en vloeibare ontharding.
Elektrische warmwatergenerator met 24 kW
- Voor emissievrij gebruik binnenshuis.
- Gebruik overal waar open vuur of uitlaatgassen niet zijn toegestaan.
Hoge werktemperatuur door het verwarmingsvermogen van 24 kW
- Tot 85 °C watertemperatuur in de grote geïntegreerde (55 l) voorraadtank.
- Tot 50 °C in continubedrijf bij 700 l/h (bij een inlaattemperatuur van 20 °C).
- Te gebruiken als voorraadtank of doorstroomverwarmer (continu bedrijf).
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Wateropbrengst (l/u)
|min. 700 - max. 1300
|Vermogen (kW)
|24
|Warmteafgifte (kW)
|24
|Bescherming (A)
|50
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|tot 80
|Min. toevoerhoeveelheid (l/u)
|min. 700
|Werktemperatuur (°C)
|max. 85
|Boiler inhoud, voorverwarmingskamer (l)
|19
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|42
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|700 x 610 x 720
Uitvoering
- Temperatuurinstelling
- Veiligheidsthermostaat
Toepassingen
- Elektrische warmwatergenerator voor emissievrij gebruik binnenshuis
- Voor reinigingstoepassingen en taken in de voedingsindustrie
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Overdekte openbare dienstruimten waar warm water nodig is