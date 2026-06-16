De elektrische warmwatergenerator scoort met een vermogen van 24 kW. Overal waar de uitlaatgasafvoer van een brander problematisch of niet toegestaan ​​is, is het gebruik ervan zinvol. De maximale temperatuur is 85 °C en wordt geregeld door een thermostaat. Het apparaat kan handmatig of automatisch worden bediend. Het apparaat werkt in combinatie met een hogedrukreiniger. De warmwatergenerator wordt als zelfstandige unit geleverd, compleet met schakelkast en de benodigde materialen (slangen, kabels, klemmen etc.) Optioneel kan de klant kiezen tussen koud- en warmwaterbedrijf middels 2 magneetventielen en een digitale timer tijdens de configuratie. De unit kan ook worden gebruikt als doorstroomverwarmer - bijvoorbeeld continu bedrijf: bij een debiet van 700 l/u en een inlaattemperatuur van 15 °C wordt een temperatuur van 45 °C bereikt (temperatuurstijging 30 °C ).