Neutral Floor Cleaner (5 gallon)
Karcher Neutral Floor Cleaner est conçu pour le nettoyage quotidien des sols faits de matériaux durs avec revêtement ou de pierre polie. Son excellente formule sans rinçage est conçue pour ramasser la saleté sans laisser de traces. Sécuritaire sur toutes les surfaces de plancher. (Carrelage, pierre, bois, planchers finis. Sans phosphate. États-Unis/Canada.
Spécifications
Données techniques
|pH
|7.5
Machines compatibles
- B 110 R Bp
- B 110 R Bp with D75 head & AGM batteries
- B 110 R Bp with R75 head & AGM batteries
- B 150 R + R 85
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I LPG + SB right
- B 50 W D51 head with Li-Ion Battery
- B 50 W D60 head with Li-Ion Battery
- B 50 W R55 head with Li-Ion Battery
- B 50 W, D51 head with AGM batteries
- B 50 W, D60 head with AGM batteries
- B 50 W, R55 head with AGM batteries
- B 80 W Bp (with AGM Battery, On-Board Charger, R65 Head)
- B 80 W Bp (with AGM Battery, On-Board Charger, R75 Head)
- BD 35/15C Classic BP Pack
- BD 43/25 C Bp (avec batteries AGM)
- BD 43/25 C Bp (avec batteries wet)
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp w/pad & AGM batteries
- BD 50/50 C Bp w/pad & WET batteries
- BD 50/55 W Bp with AGM batteries & brush
- BD 50/55 W with wet batteries & brushes
- BD 70/75 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp*
- BDP 51/1500 C
- BDP 51/2000 C
- BDS 43/ Orbital C Spray *UL
- BDS 51/175-300 C
- BR 30/1 Bp value pack w/ 1 extra battery
- BR 30/1 C Bp Pack 18/25
- BR 30/4 C
- B 150 R BP W/305 AH WET CLEANING LID 36V
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM CLEANING LID 36V
- B 150 R BP W/330 AH AGM, TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/ R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/D75 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R BP WITH 305 AH WET CELL BAT 36 V
- B 150 R BP WITH 330 AH AGM BAT 36 V
- B 150 R Bp
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R RIDE-0N SCRUBBER W/640 AMP ONE
- B 250 R, W/640 AH Battery, W/ D100 Head
- B 250 R, W/640 AH Battery, W/ R100 Head
- B 40 W Bp (avec wet batteries and D51 orbital tête de brosse)
- B 60 W Bp (with AGM Battery, On-Board Charger, D65 Head)
- B 60/10 C
- B 90 R
- B 90 R ADV DOSE - AGM BATTERIES
- B 90 R Adv Bp (255 Ah)
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D65 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D75 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 55 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 65 Head