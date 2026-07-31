Neutral Floor Cleaner (5 gallon)

Karcher Neutral Floor Cleaner est conçu pour le nettoyage quotidien des sols faits de matériaux durs avec revêtement ou de pierre polie. Son excellente formule sans rinçage est conçue pour ramasser la saleté sans laisser de traces. Sécuritaire sur toutes les surfaces de plancher. (Carrelage, pierre, bois, planchers finis. Sans phosphate. États-Unis/Canada.

Spécifications

Données techniques

pH 7.5
Machines compatibles