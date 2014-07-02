Aspirateurs professionnels
Filtre T/NT
- Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H
- Filtre plissé plat
- Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides
- Panier filtre principal
- HEPA Filter
- Sac filtrant pour liquides
- Filtre cartouche
- Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière
- Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut
- Filtre tissu
- Sac filtrant tissu
- Filtre de sortie d'air
Suceurs
Flexibles d'aspiration
- Raccord de flexible
- Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)
- Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)
- Flexibles d'aspiration avec raccord conique
- Flexibles d'aspiration zone 22
- Flexibles d'aspiration autres