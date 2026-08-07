Buse triple, 055
Buse triple à commutation manuelle. Changement de jet confortable. Sur les appareils à injecteur, le jet plat basse pression sert à l'aspiration et à l'application du détergent.
Buse triple à commutation manuelle. Robuste, durable et résistante à la saleté. Changement confortable entre jet crayon haute pression (0°), jet plat haute pression (25°) et jet plat basse pression (40°). Sur les appareils à injecteur, le jet plat basse pression sert à l'aspiration et à l'application du détergent.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|300
|Taille de buse ( )
|55
|Température (°C)
|max. 80
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3