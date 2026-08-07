Buse triple, 100

Buse triple à commutation manuelle. Changement de jet confortable. Sur les appareils à injecteur, le jet plat basse pression sert à l'aspiration et à l'application du détergent.

Buse triple à commutation manuelle. Robuste, durable et résistante à la saleté. Changement confortable entre jet crayon haute pression (0°), jet plat haute pression (25°) et jet plat basse pression (40°). Sur les appareils à injecteur, le jet plat basse pression sert à l'aspiration et à l'application du détergent.

Spécifications

Données techniques

Pression max. (bar) 300
Taille de buse ( ) 100
Température (°C) max. 80
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Appareils compatibles