Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire
Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.
Grâce à ses propriétés antistatiques, le coude en plastique en DN 35 réduit la charge électrostatique lors de l'aspiration tandis que le curseur à air parasite intégré diminue l'effort de poussée lors du nettoyage des revêtements textiles à poils longs ou très denses. Le coude offre une prise en main optimale du point de vue ergonomique et donc très confortable ; il est équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible, ce qui garantit en règle générale la compatibilité avec les aspirateurs poussières fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Matériau
|Plastique
|Finition
|Antistatique
|Raccord côté accessoire
|Cône
|Raccord au flexible d'aspiration¹⁾
|Attache 2.0
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|285 x 90 x 52
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Appareils compatibles
Pièces de rechange Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire
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