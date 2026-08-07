Pour aspirer en tout confort, notamment en cas de quantités importantes de poussières fines : le coude en plastique électroconducteur et très ergonomique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Le coude est adapté à l'utilisation avec les flexibles d'aspiration dotés d'un raccord à attache 2.0 qui sont en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.