Filtre de sortie KFI 7520
Le filtre de sortie d'air pour l'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium – pour un air rejeté propre.
Le filtre de sortie en polyester se remplace facilement et constitue l’accessoire idéal pour l’aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium étant donné qu'il garantit un air rejeté propre. Livraison par paire. Pour une filtration optimale en toutes circonstances, nous recommandons de remplacer le filtre de sortie une fois par an.
Caractéristiques et avantages
Facile à remplacer
En polyester
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|169 x 82 x 2
Domaines d'utilisation
- Air rejeté propre