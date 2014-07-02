Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 400
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 2 x M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 3.7