Kit enrouleur de flexible pour appareils à essence HD, 30 m
Kit tambour-enrouleur à monter sur l’appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place (avec flexible de raccordement à la sortie HP de l’appareil)
Pivotant sous pression avec raccord M 22 × 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|30
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|7.5
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
- Flexible de raccordement
Appareils compatibles
Pièces de rechange Kit enrouleur de flexible pour appareils à essence HD, 30 m
Pièces de rechange d'origine Kärcher
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