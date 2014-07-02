Lance adapté au secteur alimentaire, 1050 mm, orientable

Modèle en inox ou en laiton spécial, les pièces en contact avec l'eau sont adaptées au secteur alimentaire.

Lance pour applications alimentaires, 1 050 mm, grise et pivotante. Pièces en contact avec l'eau adaptées au secteur alimentaire.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 1050
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords M22 x 1,5
Poignée orientable
Poids emballage inclus (kg) 1