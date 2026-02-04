Akku-Fensterreiniger WV 1
Macht die Fensterreinigung mühelos, streifenfrei und 3x schneller: der Akku-Fenstersauger WV 1 von Kärcher.
Im Vergleich zu konventionellen Methoden geht die Reinigung mit dem handlichen Akku-Fenstersauger WV 1 von Kärcher streifenfrei, mühelos und 3x schneller. Das Wasser wird zuverlässig von der Scheibe abgesaugt – ohne tropfendes Schmutzwasser und ohne Streifen. Zudem garantiert der WV 1 dank komfortablem Akkubetrieb und der kompakten Bauart maximale Flexibilität bei der Reinigung sämtlicher glatter Haushaltsoberflächen.
Merkmale und Vorteile
Geringes GewichtLiegt angenehm leicht in der Hand und ermüdet sie nicht.
Kompakt und handlichDas kleine, handliche Gerät macht die Reinigung von glatten Oberflächen jetzt noch komfortabler.
LED-Anzeige im SichtfeldEnergieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
Anwendungsvielfalt
- Der Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Absolut hygienisch
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|250
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|100
|Akkulaufzeit (min)
|25
|Akkuladezeit (min)
|150
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0.5
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Lieferumfang
- Ladegerät: WV & KV Ladegerät (1 Stück)
Ausstattung
- Absaugdüse
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Wandfliesen
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 1 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.