Asche- und Trockensauger AD 2
Mit integrierter Filterabreinigung, lang anhaltender Saugkraft und 14-Liter-Metallbehälter: der saugstarke Asche- und Trockensauger zur sicheren Beseitigung von Asche ohne Schmutzkontakt.
Saugstark, ausdauernd, anwenderfreundlich, vielseitig und sicher: Der Asche- und Trockensauger AD 2 mit 600-Watt-Turbine macht das Beseitigen von Asche kinderleicht. Seine lang anhaltende Saugkraft verdankt er einem integrierten Filterabreinigungssystem, das den zugesetzten Filter per Knopfdruck frei bläst und somit die Saugleistung wieder erhöht. Dank eines 1-teiligen Filtersystems mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter sowie eines praktischen Handgriffs am Behälter kann dieser bequem, schnell und ohne jeglichen Schmutzkontakt entleert werden. Der Metallbehälter, ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie hochwertiges flammhemmendes Material bieten maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Das abgeschrägte Handrohr ermöglicht optimalen Arbeitskomfort und überzeugt besonders in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Ascherückstände lassen sich somit restlos aufsaugen. Durch das kompakte Design kann der Aschesauger jederzeit platzsparend verstaut und der Saugschlauch bequem an der Anlehnposition abgelegt werden.
Merkmale und Vorteile
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per KnopfdruckFür hohe und lang anhaltende Saugleistung. Ermöglicht das Saugen von großen Schmutzmengen.
1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-GrobschmutzfilterFür eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)Für höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.
Abgeschrägtes Handrohr
- Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin.
1,2 Meter Saugschlauch aus ummanteltem Metall
- Für hohe Biegsamkeit und flexibles Arbeiten.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters.
Praktischer Griff am Behälter
- Für eine komfortable Entleerung des Behälters.
Praktische Parkposition am Gerät
- Griffbereite Aufbewahrung des Saugschlauchs – ideal für das Anlehnen bei Arbeitsunterbrechungen.
Großer Kabelhaken
- Für sicheres und komfortables Aufbewahren des Anschlusskabels.
Kompakte und leichte Bauweise
- Für eine platzsparende Geräteverstauung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|600
|Saugleistung (W)
|140
|Vakuum (mbar)
|max. 210
|Luftmenge (l/s)
|max. 40
|Behältergröße (l)
|14
|Behältermaterial
|Metall
|Anschlusskabel (m)
|4
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|82
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|345 x 330 x 440
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Polyester, flammhemmend
- Grobschmutzfilter
- Grobschmutzfilter, Material: Metall
Ausstattung
- Filterreinigungsfunktion
- Komfortabler Haltegriff am Behälter
- Anlehnposition
- Kabelhaken
- Ablagefläche für Kleinteile
Videos
Anwendungsgebiete
- Asche
- Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
- Grill
Zubehör
AD 2 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.