Die SensoTimer ST6 und ST6 Duo eco!ogic bewässern feuchtigkeitsgesteuert. Die im Lieferumfang enthaltenen Sensoren messen den Bodenfeuchtigkeitswert und senden diesen per Funk an den SensoTimer. Das Sensor Pad des Sensors, das zur Messung Erdkontakt benötigt, sollte zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktionsweise einmal pro Jahr durch Ersatz-Sensor Pads ausgetauscht werden. Der Pad-Wechsel ist mit Hilfe eines einfachen Schrauberziehers möglich und im Handumdrehen erledigt. Dafür werden auf der Rückseite des Sensors zwei Schrauben aufgedreht, die vordere Abdeckung wird abgenommen und das Pad herausgenommen. Das alte Pad kann nun bequem gegen das Neue ausgetauscht werden. Anschließend wird die Abdeckung des Sensors wieder aufgesetzt und durch die rückseitigen Schrauben fixiert. Fertig.