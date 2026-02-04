Schlauchbox CR 5.330 Automatic
Schlauchbox CR 5.330 Automatic mit 30 m 1/2"-Schlauch – für einen großen Aktionsradius. Die Box bietet einen automatischen Schlauchein- und leichtgängigen Schlauchauszug.
Mit der kompakten Schlauchbox CR 5.330 Automatic lassen sich Schläuche schnell und problemlos auf- und abwickeln ohne zu verknoten. Der Schlauchrückzug erfolgt automatisch und gleichmäßig. Die automatische Schlauchaufwicklung ist mit einer integrierten Schlauchbremse versehen, die einen kontrollierten Schlaucheinzug gewährleistet. Die Schlauchbox beinhaltet 30 m hochwertigen, phthalatfreien (< 0,1 %) 1/2"-Schlauch und kann dank komfortabler Wandhalterung und den mitgelieferten Schrauben schnell und einfach angebracht werden. Neben dem 2 m langen Anschlussschlauch gehören auch noch die stufenlos verstellbare Spritze Plus, eine Schlauchkupplung, eine Schlauchkupplung mit Aqua Stop sowie ein G3/4-Hahnanschluss samt G1/2-Reduzierstück zum standardmäßigen Zubehörumfang.
Merkmale und Vorteile
Automatischer Schlaucheinzug
- Für schnelles und problemloses Auf- und Abwickeln ohne Verknoten.
Fertig montiert
- Mit 30 m + 2 m 1/2"-Schlauch, Spritze Plus, 2 Schlauchkupplungen, G3/4- und G1/2-Hahnanschluss.
Schwenkbar
- Für flexibles Ausrichten.
Schlauchbremse
- Für einen zuverlässigen und kontrollierten Schlaucheinzug.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchlänge (m)
|30
|Schlauchkapazität (m)
|max. 30 (1/2")
|Berstdruck (bar)
|24
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|12.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|15.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|579 x 314 x 493
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Lieferumfang
- Schlauchkupplung: 1 Stück
- Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück
- G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
- Spritze: 1 Stück
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
Schlauchbox CR 5.330 Automatic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.