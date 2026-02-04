Dévidoir CR 5.330 Automatic
Ce dévidoir mural automatique est idéal pour arroser les grands jardins.
Grâce au dévidoir compact CR 5.330 Automatic, les flexibles peuvent être enroulés et déroulés rapidement et facilement sans qu'ils s'emmêlent. Le rappel du flexible s'effectue de manière automatique et uniforme. L'enrouleur de flexible automatique est doté d'un frein de flexible intégré garantissant une rétraction contrôlée du flexible. Le dévidoir comprend un flexible 1/2" haut de gamme et sans phtalates (< 0,1 %) de 30 m et permet une fixation rapide et facile grâce au support mural pratique fourni avec les vis nécessaires. Outre le flexible de raccordement de 2 m, les accessoires standard incluent également le pistolet Plus réglable en continu, un raccord de flexible, un raccord de flexible avec Aqua Stop ainsi qu'un nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2.
Caractéristiques et avantages
Rentrée du tyau automatique
- Pour un enroulement et déroulement rapides et faciles du flexible sans qu'il s'emmêle.
Prêt à l'emploi
- Avec flexible 1/2" de 30 m + 2 m, pistolet Plus, 2 raccords de flexible, nez de robinet G3/4 et G1/2.
Rotatif
- Pour une orientation flexible.
Frein de tuyau
- Pour une rétraction fiable et contrôlée du flexible.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|30
|Capacité du flexible (m)
|max. 30 (1/2")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|12.6
|Poids emballage inclus (kg)
|15.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|579 x 314 x 493
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 1 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
Pièces de rechange Dévidoir CR 5.330 Automatic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
