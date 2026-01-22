Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"
Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.
Der fertig montierte Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" eignet sich perfekt zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Dank innovativer Klappfunktion lässt er sich mühelos und besonders platzsparend verstauen. Die Ausstattungsdetails: Höhenverstellbare Schubgabel, 20 m 5/8" PrimoFlex®-Schlauch, Spritze, 3 x Schlauchkupplung, 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück. Kapazität: 40 m 1/2"-Schlauch oder 30 m 5/8"-Schlauch oder 20 m 3/4"-Schlauch. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege.
Merkmale und Vorteile
1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop
20 m 5/8" PrimoFlex®-Schlauch
3 x Standardschlauchkupplung
Fertig montiert
Freilaufende Handkurbel
- Einfache Handhabung beim Auf- und Abrollen des Schlauchs.
G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück
Große Räder
- Für erhöhte Mobilität.
Höhenverstellbare Schubgabel
Kapazität: 40 m 1/2" Schlauch oder 30 m 5/8" Schlauch oder 20 m 3/4" Schlauch
- Für alle handelsüblichen Gartenschläuche
Klappfunktion
- Zur platzsparenden Verstauung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchlänge (m)
|20
|Schlauchkapazität (m)
|max. 20 (5/8")
|Berstdruck (bar)
|24
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|5.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 450 x 700
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Bäume
- Nutzgarten
- Gartengeräte und -werkzeuge
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.