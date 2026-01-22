Dévidoir kit HT 3.420 5/8"
Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.
Design innovant et différenciant * Robuste et extrêmement stable : ne tombe pas lorsqu'on déroule le tuyau * Poignée télescopique pour un maniement et un rangement facile * Le dévidoir se replie intégralement sur lui-même pour un encombrement minimum une fois rangé * Livré avec un tuyau de 20 m 15 mm, lance d'arrosage, 3 raccords rapides, 1 raccord rapide aquastop et 1 nez de robinet G 3/4
Caractéristiques et avantages
1 tuyau avec raccord rapide Aqua Stop
Tuyau 20m, 15mm PrimoFlex®
3 raccords
Prêt à l'emploi
Manivelle libre
- Maniement facile pour le déroulage et l'enroulage du tuyau.
1 nez de robinet G3/s avec réduce
Grandes roues
- Pour plus de mobilité.
Guidon réglable en hauteur
Capacité: flexible de 40 m 1/2" ou de 30 m 5/8" ou de 20 m 3/4"
- Utilisable pour tous les types de flexible
Repliable
- Pour un rangement à faible encombrement
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|20
|Capacité du flexible (m)
|max. 20 (5/8")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|5.4
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 450 x 700
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Arbres
- Potager
- Appareils et outils de jardinage
Pièces de rechange Dévidoir kit HT 3.420 5/8"
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.