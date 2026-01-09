Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel die 2-Wege-Kupplung zur passgenauen Verbindung von 2 Schläuchen. Die 2-Wege-Kupplung ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die 2-Wege-Kupplung ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.