2-Wege-Kupplung
2-Wege-Kupplung zur passgenauen Verbindung von zwei Schläuchen. Robuste Qualität und attraktives Design.
Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel die 2-Wege-Kupplung zur passgenauen Verbindung von 2 Schläuchen. Die 2-Wege-Kupplung ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die 2-Wege-Kupplung ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Robustes Design
- Garantiert Robustheit.
Zur Verbindung von 2 Schläuchen
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|51 x 36 x 36