Hochwertiger 2-Wege-Verteiler mit G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück zur Bewässerung mit bis zu zwei Schläuchen gleichzeitig. Der 2-Wege-Verteiler verfügt über zwei Hahnanschlüsse mit zwei unabhängigen, stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch einen optimierten Wasserdurchfluss aus. Er ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme und leichte Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache und bequeme Fixierung am Wasserhahn. Der 2-Wege-Verteiler ist kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen.