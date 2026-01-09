3-Wege-Verteiler
3-Wege-Verteiler mit 3 unabhängigen, einzeln regulierbaren Wasseranschlüssen. Ideal zur Verbindung dreier Schläuche an einem einzelnen Wasserhahn. (G1-Hahnanschluss, G3/4-Reduzierstück.)
Hochwertiger 3-Wege-Verteiler mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück zur Bewässerung mit bis zu drei Schläuchen gleichzeitig. Der 3-Wege-Verteiler verfügt über drei Hahnanschlüsse mit drei unabhängigen, stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch einen optimierten Wasserdurchfluss aus. Er ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme und leichte Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache und bequeme Fixierung am Wasserhahn. Der 3-Wege-Verteiler ist kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Drei unabhängig voneinander regulierbare Wasserausgänge
- Separate Nutzung von drei Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit integriertem Vorfilter
- Für eine extra lange Lebensdauer.
Leichtgängige Überwurfmutter
- Einfache Befestigung an Wasserhähnen mit 1"- oder 3/4"-Gewinde.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|60 x 22 x 180
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
