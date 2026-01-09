Hochwertiger 3-Wege-Verteiler mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück zur Bewässerung mit bis zu drei Schläuchen gleichzeitig. Der 3-Wege-Verteiler verfügt über drei Hahnanschlüsse mit drei unabhängigen, stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch einen optimierten Wasserdurchfluss aus. Er ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme und leichte Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache und bequeme Fixierung am Wasserhahn. Der 3-Wege-Verteiler ist kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen.