Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel das Dichtungsset mit drei Dichtungsringen (2x für G3/4, 1x für G1). Zusätzlich enthält das Dichtungsset einen Vorfilter für G3/4- Hahnanschlüsse. Das Dichtungsset ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.