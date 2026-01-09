Hochwertige und robuste 3-Wege-Kupplung aus Messing zum Verbinden dreier Schläuche. So können zwei unabhängige Schlauchleitungen gelegt werden. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!