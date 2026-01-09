Messing 3-Wege-Kupplung

Hochwertige und robuste 3-Wege-Kupplung aus Messing zum Verbinden dreier Schläuche. So können zwei unabhängige Schlauchleitungen gelegt werden.

Hochwertige und robuste 3-Wege-Kupplung aus Messing zum Verbinden dreier Schläuche. So können zwei unabhängige Schlauchleitungen gelegt werden. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!

Merkmale und Vorteile
3-Wege-Kupplung
  • Schnellanschluss von drei Schlauchstücken, ermöglicht zwei unabhängige Leitungen
Aus Messing
  • Hochwertiges, langlebiges Verbindungsstück
Klicksystem
  • Passend zu allen bekannten Marken.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 15 x 55 x 60