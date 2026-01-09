Messing 3-Wege-Kupplung
Hochwertige und robuste 3-Wege-Kupplung aus Messing zum Verbinden dreier Schläuche. So können zwei unabhängige Schlauchleitungen gelegt werden.
Hochwertige und robuste 3-Wege-Kupplung aus Messing zum Verbinden dreier Schläuche. So können zwei unabhängige Schlauchleitungen gelegt werden. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!
Merkmale und Vorteile
3-Wege-Kupplung
- Schnellanschluss von drei Schlauchstücken, ermöglicht zwei unabhängige Leitungen
Aus Messing
- Hochwertiges, langlebiges Verbindungsstück
Klicksystem
- Passend zu allen bekannten Marken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|15 x 55 x 60