Hartbodenreiniger FC 2-4 Battery Set
Einfache, schnelle und effektive Reinigung: Der Hartbodenreiniger FC 2-4 entfernt sowohl trockenen als auch feuchten Alltagsschmutz in einem Schritt. Inklusive Wechselakku und Ladegerät.
Der Hartbodenreiniger FC 2-4 punktet mit seinem selbststehenden Design, einem geringen Gewicht von nur 2,2 Kilogramm und einer automatischen An- und Ausschaltung. Hierfür zieht man den Stiel des Reinigers nach hinten, um zu starten und trockenen und feuchten Alltagsschmutz sehr komfortabel in nur einem Schritt zu entfernen. Die maximale Akkulaufzeit pro Akkuladung beträgt 20 Minuten, das entspricht einer Reinigungsfläche von 70 Quadratmetern. Nach der Aktivierung des Geräts wird die Walze automatisch mit dem Wasser des Frischwassertanks befeuchtet. Das gewährleistet eine gleichmäßige und effektive Reinigung von Hartböden. Weitere Features sind die randnahe Reinigung sowie die problemlose Aufnahme von Haaren dank integrierter Haarfilter. Schmutzkontakt wird durch den integrierten, hygienischen Schmutzwassertank ebenfalls vermieden. Dieser kann direkt nach Benutzung des Geräts entnommen und gereinigt werden. Der enthaltene 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakku ist kompatibel mit allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.
Merkmale und Vorteile
All-in-one: Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt50 Prozent Zeitersparnis: Grobschmutzaufnahme-Technologie ermöglicht Wischen ohne lästiges Vorsaugen. Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter. Optimierte Randreinigung dank exklusivem Bodenkopfdesign.
Wischen ist 20 Prozent* sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler2-Tank-System: permanente Befeuchtung der Walze aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Die Walze ist in der Waschmaschine bei 60 °C waschbar.
Automatische An-/AusschaltungBequemes Ein- und Ausschalten. Intuitiv und schnell. Kein Bücken notwendig.
4 V Kärcher Battery Power
- Langlebig und leistungsstark dank Li-Ion-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 4 V Kärcher Battery Power-Geräten verwenden.
Parkposition
- Gerät kann bei kurzen Arbeitsunterbrechungen bequem im Raum abgestellt werden.
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Handlich und leicht zu transportieren
Einfache Reinigung des Geräts
- Einfaches Reinigen der Haarfilter mit beigelegter Reinigungsbürste.
- Ohne Schmutzkontakt entleerbarer und spülmaschinenfester Schmutzwassertank.
Flexibles Doppelgelenk
- Der Stiel lässt sich mühelos in alle Richtungen bewegen.
- Einfach zu manövrieren.
- Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln.
Extrem leise
- Angenehme Lautstärke von nur 55 dB.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|4-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt Frischwasser (ml)
|200
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|100
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|180
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|ca. 2
|Schalldruckpegel (dB(A))
|55
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|nom. 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 20 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Power-Ladegerät 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Ladestrom (A)
|1
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 4 V Battery Power-Ladegerät (1 Stück)
- Universalwalze: 1 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 500 ml
- Parkstation
- Reinigungsbürste
Ausstattung
- 2-Tank-System
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Grober Schmutz
- Feiner Schmutz
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
