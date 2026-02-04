Hartbodenreiniger FC 4-4 Battery Set
Präzise Reinigung: Der FC 4-4 entfernt mit seinen 2 Reinigungsmodi trockenen und feuchten Alltagsschmutz präzise und schnell. Inklusive Wechselakkus und Schnellladegerät Duo.
Mit dem Hartbodenreiniger FC 4-4 sparen Sie sich das Saugen vor dem Wischen und entfernen trockenen und feuchten Alltagsschmutz in einem Schritt. Mit der langen Akkulaufzeit von maximal 30 Minuten pro Akkuladung können bis zu 90 Quadratmeter große Flächen mühelos gereinigt werden. Das mitgelieferte Schnellladegerät Duo ermöglicht ein Laden in nur 70 Minuten. Mithilfe eines visuellen Signals wird kommuniziert, wenn der Frischwassertank nachgefüllt und der Schmutzwassertank geleert werden müssen. Nach Aktivierung des Geräts werden die beiden Walzen automatisch mit dem Wasser des Frischwassertanks befeuchtet. Die Wassermenge kann mithilfe der 2 Reinigungsmodi an den Bodenbelag angepasst werden. Der FC 4-4 reinigt auch schwer zugängliche Stellen und nimmt Haare problemlos auf. Direkter Schmutzkontakt wird dank des integrierten und hygienischen Schmutzwassertanks vermieden, dieser kann nach Benutzung des Geräts entfernt und gereinigt werden. Der FC 4-4 steht von selbst und lässt sich dank seines abnehmbaren Griffs platzsparend aufbewahren. Das Gerät eignet sich für sämtliche Hartböden. Die 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus sind mit allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten kompatibel.
Merkmale und Vorteile
All-in-one: Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt50 Prozent Zeitersparnis: Grobschmutzaufnahme-Technologie ermöglicht Wischen ohne lästiges Vorsaugen. Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter. Reinigt bis unmittelbar an den Rand.
Wischen ist 20 Prozent* sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler2-Tank-System: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar.
Zwei verschiedene ReinigungsmodiWalzenrotation und Wassermenge je nach Schmutz- und Bodenart einstellbar. Für alle Hartböden geeignet – inkl. Parkett, Laminat, Stein- und Keramikfliesen sowie PVC, Vinyl. Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 min wieder begehbar.
4 V Kärcher Battery Power
- Langlebig und leistungsstark dank Li-Ion-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 4 V Kärcher Battery Power-Geräten verwenden.
Selbststehend und leicht manövrierbar
- Praktisch für Arbeitsunterbrechungen: Gerät steht alleine.
- Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum.
Intelligente Tanklevelüberwachung
- Optisches Signal bei leerem Frischwassertank sowie vollem Schmutzwassertank.
- Abgestimmtes Verhältnis: Der Schmutzwassertank ist voll, wenn der Frischwassertank leer ist.
Einfache Reinigung des Geräts
- Geräte- und Walzenreinigungsfunktion.
- Einfaches Reinigen der Haarfilter mit beigelegter Reinigungsbürste.
- Ohne Schmutzkontakt entleerbarer und spülmaschinenfester Schmutzwassertank.
Abnehmbarer Handgriff und Parkstation mit Walzenaufbewahrung
- Platzsparendes Verstauen dank einer um ca. 30 cm reduzierbaren Verstauhöhe.
- Ordentliches Aufbewahren der Walzen direkt auf der Parkstation.
Extrem leise
- Angenehme Lautstärke von nur 57 dB.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|4-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt Frischwasser (ml)
|400
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|200
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|300
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|ca. 2
|Schalldruckpegel (dB(A))
|57
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|nom. 7.2 - 7.4 - max. 8.4
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 90 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 30 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|50 / 70
|Ladestrom (A)
|2 x 2.5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
Lieferumfang
- Variante: Akkus und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 2,5 Ah Battery Power-Akku (2 Stück)
- Ladegerät: 4 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
- Universalwalze: 2 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 500 ml
- Reinigungsbürste
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Walzenrotation und Wassermenge einstellbar
- Reinigungs- und Parkstation mit Walzenaufbewahrung
- Selbstreinigungsmodus
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Grober Schmutz
- Feiner Schmutz
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
FC 4-4 Battery Set Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.