Mobile Outdoor Cleaner OC 6-18
Der kompakte Akku-Mitteldruckreiniger für die Zwischenreinigung ohne Stromanschluss. 18-V-Wechselakku, Ladegerät und Ansaugschlauch sind separat erhältlich. Mit Home & Garden App.
Kompakt, mobil und unabhängig vom Stromanschluss reinigen – der Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18 ist ideal für die schnelle und effiziente Zwischenreinigung unterwegs oder rund ums Haus. Einfach den Schlauch anschließen und los geht’s. Ein separat erhältlicher Ansaugschlauch ermöglicht den mobilen Einsatz durch die Nutzung von Wasser aus Brunnen, Zisternen, Eimern oder aus natürlichen Gewässern. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Fahrräder, Camping- oder Gartenmöbel, Spielzeug und vieles mehr schnell von lästigem Schmutz befreit. Ein breites Zubehörangebot erweitert die Einsatzmöglichkeiten des OC 6-18: So sind beispielsweise ein 5-in-1 Multi Jet für noch mehr Flexibilität bei der Reinigung, eine Schaumdüse oder eine Waschbürste separat erhältlich. Der Wechselakku (nicht im Lieferumfang enthalten) kann in allen Akkugeräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform eingesetzt werden. Das LCD-Display des Akkus zeigt dank innovativer Real Time Technology die verbleibende Kapazität an, beim Arbeiten, Laden und Lagern. Mit Home & Garden App für praktische Tipps zum Gerät und zur Anwendung.
Merkmale und Vorteile
Mobile Reinigung
- Unabhängig von der Stromquelle dank Akkutechnologie.
- Reinigen auch ohne Wasseranschluss möglich dank des Ansaugschlauchs oder des 12-l-Wassertank-Trolleys (beides separat erhältlich).
Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Schlauch, Pistole und Strahlrohr lassen sich einfach, platzsparend und sicher am Gerät verstauen.
- Zubehöre sind auch unterwegs immer griffbereit.
- Wiederbefüllbarer 12-l-Wassertrolley ist als optionales Zubehör erhältlich.
Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck
- 24 bar Druck (max.) für eine effiziente Reinigung zwischendurch.
- Reinigt auch sensible Oberflächen schonend, sicher und zuverlässig.
Flexibler Schlauch
- Einfache Schlauchhandhabung.
18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten)
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|max. 24
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|max. 200
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|384 x 241 x 204
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Flachstrahldüse
- Integrierter Wasserfilter
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Schlauchtyp: Flexschlauch Mitteldruck
- Druckpistole: Mitteldruckpistole
- Strahlrohr: Kurz und lang
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartenspielzeug
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Mülltonnen
- Blumenkübel
- Fahrräder
- Felgen
- Jalousien / Rollläden
- Zelt / Camping-Equipment
Reinigungsmittel
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.