Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 16.000 Dirt
Bis zu 16.000 l Schmutzwasser pro Stunde schnell ab- und umpumpen: mit der robusten Schmutzwasserpumpe SP 16.000 Dirt inkl. höhenverstellbarem Schwimmerschalter für mehr Flexibilität.
Größere Wassermengen sind ihr Spezialgebiet: Die Schmutzwasserpumpe SP 16.000 Dirt mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln beispielsweise aus Gartenteichen oder überfluteten Kellern. Bei starker Verschmutzung schützt ein optional erhältlicher Vorfilter vor Verstopfungen. Für eine längere Lebensdauer wurde die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung verbaut. Zum automatischen An- und Ausschalten verfügt die Tauchpumpe über einen Schwimmerschalter. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und vertikal verstellbar. Dies ermöglicht ein niedrigeres Abpumpen von Wasser. Im manuellen Modus kann sie sogar bis auf 25 Millimeter Restwasserhöhe abpumpen. Und der Quick Connect- Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
Höhenverstellbarer SchwimmerschalterErhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.
Quick ConnectAnschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4'' und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.
Ausgelegt auf Schmutzwasser
- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.
Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter
- Für die Umstellung in den Dauerbetrieb.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Robuster und einfach anzubringender Vorfilter als Zubehör
- Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|550
|Fördermenge max. (l/h)
|< 16000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|8
|Druck (bar)
|max. 0.8
|Korngröße (mm)
|max. 20
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|25
|Restwasserhöhe (mm)
|25
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
- Keramische Gleitringdichtung
Videos
Anwendungsgebiete
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen
- Einsatz bei Überschwemmungen
Zubehör
SP 16.000 Dirt Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.