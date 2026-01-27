Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt
22.000 Liter pro Stunde, robust und zuverlässig: die Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt mit integriertem Vorfilter und höhenverstellbarem Schwimmerschalter für mehr Flexibilität.
Die SP 22.000 Dirt ist die leistungsstärkste Schmutzwasser-Tauchpumpe von Kärcher. Mit bis zu 22.000 l/h eignet sie sich perfekt für besonders anspruchsvolle Entwässerungsaufgaben wie zum Beispiel in großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben. Dabei können die Schmutzpartikel bis zu 30 Millimeter groß sein. Droht eine Verstopfung durch größeren Schmutz, kann der integrierte Edelstahlvorfilter zum Schutz des Pumpenlaufrads heruntergezogen werden. Für eine extralange Lebensdauer sorgt die auch im Profibereich verwendete Gleitringdichtung. Optional kann auch die Garantie auf 5 Jahre verlängert werden. Weitere praktische Funktionen ermöglicht der Schwimmerschalter: Er schaltet die Pumpe je nach Wasserstand automatisch ein und aus, verhindert ein Trockenlaufen und lässt sich in der Höhe verstellen. Außerdem kann er fixiert werden, damit die Tauchpumpe auch im Dauerbetrieb bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern abpumpt. Darüber hinaus ermöglicht der Quick Connect-Anschlussstutzen ein schnelles Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
Höhenverstellbarer SchwimmerschalterErhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.
Quick ConnectAnschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Ausgelegt auf Schmutzwasser
- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 30 mm großen Schmutzpartikeln.
Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter
- Für die Umstellung in den Dauerbetrieb.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Robuster und integrierter Edelstahlvorfilter
- Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|750
|Fördermenge max. (l/h)
|< 22000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|8
|Druck (bar)
|max. 0.8
|Korngröße (mm)
|max. 30
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|35
|Restwasserhöhe (mm)
|35
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 291 x 354
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Integrierter Edelstahl-Vorfilter
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
- Keramische Gleitringdichtung
Videos
Anwendungsgebiete
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen
- Einsatz bei Überschwemmungen
- Entwässern von Baugruben bis max. 100 m³
Zubehör
SP 22.000 Dirt Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.