Akku-Handstaubsauger CVH 2-4
Macht Schluss mit Staub und Krümeln: Der kompakte Handstaubsauger CVH 2-4 mit 4-V-Wechselakku ist stets griffbereit, mobil und vielseitig verwendbar. Akku und Ladegerät nicht inklusive.
Besonders flexibel mit Wechselakku: Der Handstaubsauger CVH 2-4 ist stets bereit und schnell zur Hand für viele Reinigungsaufgaben in Küche, Wohn- und Schlafbereich oder im Autoinnenraum. Er entfernt mühelos Schmutz wie Krümel, Haare und Staub. Die 2-in-1-Fugendüse sorgt auf sensiblen Oberflächen ebenso wie an schwer erreichbaren Stellen für Sauberkeit. Leicht und mit kompaktem Design ermöglicht der Sauger eine ergonomische und hygienische Bedienung ohne Schmutzkontakt. Für saubere Abluft sorgt ein 2-stufiges Filtersystem. 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakku nicht im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.
Merkmale und Vorteile
4 V Kärcher Battery Power: Wechselakku als Sonderzubehör erhältlichMaximale Flexibilität und Laufzeitverlängerung durch zusätzlichen Akku. Langlebig, sicher und leistungsstark dank Li-Ion-Zelle. Kompatibel mit allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.
Kompakt, einfach und sofort einsatzbereitJederzeit startklar und mit praktischem Zubehör vielseitig in der Anwendung.
Zweistufiges FiltersystemHochwirksam: Stahlnetzvorfilter für Grobschmutz, Feinfilter für saubere Abluft.
Hohe Reinigungsleistung
- Optimale Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten.
Praktisches Zubehör
- Geeignet für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen.
Filter und Staubbehältnis auswaschbar
- Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|4-V-Akkuplattform
|Behälter (l)
|0.15
|Aufnahmeleistung (W)
|54
|Laufzeit Max-Modus (min)
|10
|Spannung (V)
|nom. 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|359 x 76 x 77
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- 2-in-1 Fugendüse
- HEPA-Filtertyp: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
Videos
Anwendungsgebiete
- Polstermöbel
- Fahrzeuginnenraum
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
CVH 2-4 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.