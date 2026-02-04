Aspirateur balai sans fil CVH 2-4
Pour en finir avec la poussière et les miettes : l'aspirateur à main compact CVH 2-4 fonctionnant avec une batterie interchangeable 4 V est toujours à portée de main, mobile et polyvalent à utiliser. Batterie et chargeur non inclus.
Particulièrement flexible avec une batterie interchangeable : l'aspirateur à main CVH 2-4 est toujours prêt à l'emploi et à portée de main pour une multitude de tâches de nettoyage à la cuisine, dans les pièces à vivre et les chambres ou encore dans l'habitacle. Il élimine sans mal les saletés telles que les miettes, les cheveux et la poussière. Le suceur pour fentes 2 en 1 fait régner la propreté aussi bien sur les surfaces délicates que dans les endroits difficiles à atteindre. Léger et doté d'un design compact, cet aspirateur permet une utilisation ergonomique et hygiénique sans contact avec la saleté. Un système de filtration à 2 niveaux assure la propreté de l'air rejeté. Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V non incluse. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Caractéristiques et avantages
Kärcher Battery Power 4 V : batterie interchangeable disponible en optionFlexibilité maximale et autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire. Durable, fiable et performant grâce à la cellule Li-Ion. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Compact, simple et immédiatement prêt à l'emploiToujours prêt à l'emploi et polyvalent à utiliser grâce aux accessoires pratiques.
Système de filtration à deux niveauxUltra efficace : préfiltre à tamis en acier pour les gros déchets, filtre fin pour que l'air rejeté soit propre.
Puissance de nettoyage élevée
- Puissance d'aspiration optimale pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage.
Accessoires pratiques
- Modèle adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Filtre et bac à poussières lavables
- Éléments faciles à nettoyer à l'eau courante et réutilisables.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4
|Cuve (l)
|0.15
|Puissance absorbée (W)
|54
|Autonomie en mode max. (min)
|10
|Tension (V)
|nominale 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Poids sans accessoires (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|359 x 76 x 77
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Suceur pour fentes 2 en 1
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Meubles rembourrés
- Intérieur des véhicules
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange CVH 2-4
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.