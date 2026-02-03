Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Saugstarke Leistung: Der beutellose Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus reinigt mühelos und nachhaltig. Mit Filterreinigungswerkzeug und 2. Akku für eine noch längere Laufzeit.
Bewegungsfreiheit trifft auf Komfort. Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus wird das Saugen zu einem echten Reinigungserlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features. Weitere Vorteile sind die angenehme Lautstärke, separates Filterreinigungswerkzeug und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die Störungen meldet. Außerdem entfällt durch den komfortablen Caps Lock das permanente manuelle Drücken der Powertaste. Die Wandhalterung mit Ladefunktion macht das Verstauen und Laden des Saugers sehr komfortabel. Der leistungsstarke BLDC-Motor (250 W) in Kombination mit einer Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen. Die Laufzeit beträgt 50 Minuten, ein 2. Akku verlängert dies entsprechend. Das Filterreinigungswerkzeug und der beiliegende 2. Lufteinlassfilter machen die Reinigung zum Kinderspiel: einfach Filterreinigungswerkzeug aufstecken, 2. Lufteinlassfilter einsetzen und säubern.
Merkmale und Vorteile
Optimal abgestimmte TechnikLeistungsfähiger 25,2-V-Akku, optimal abgestimmt mit aktiver Bodendüse. Optimierte Laufzeit von 50 min im Normalmodus. 250-W-Motor, aktive Bodendüse, Caps Lock & 3-stufiges, beutelloses Filtersystem.
Durchdachtes Filtersystem3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) für besonders saubere Abluft. Einfache 1-Klick-Filterentleerung.
Aktive BodendüseOptimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen.
2-stufige Leistungsregulierung
- Ausreichend Laufzeit für die Reinigung größerer Wohnungen.
- Optionaler Boost-Modus.
Wandhalterung inklusive Ladeoption
Wandhalterung inklusive Ladeoption
- Komfortables Laden durch einfaches Einhängen.
- Aufbewahrungsmöglichkeit für schnell einsetzbare Zubehöre.
- Platzsparend und sofort einsatzfähig.
- Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden.
- Komfortables Laden durch einfaches Einhängen.
Einfache Bedienbarkeit
- Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen.
- Optionaler Boost-Modus.
- Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung.
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
- Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige.
- Übersichtliche Batterieanzeige.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|25.2
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / ca. 50 Boost-Modus: / ca. 11
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|235
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Lieferumfang
- Akku: 25,2 V / 2,5 Ah Akku (2 Stück)
- HEPA-Filtertyp: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Lufteinlassfilter: 2 Stück
- Filterreinigungswerkzeug
- Große Universal Bodendüse mit LED
- Fugendüse
- Polsterdüse und Möbelpinsel (2-in-1)
- Saugrohr: Metall
- Große Wandhalterung mit Ladefunktion
Ausstattung
- Softgripeinlage am Handgriff
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
Zubehör
VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.