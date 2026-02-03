Aspirateur sans fil VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Aspiration puissante : le VC 6 Cordless Premium ourFamily est un aspirateur poussières sans fil et sans sac permettant un nettoyage sans effort et durable. Avec outil de nettoyage du filtre et 2e batterie pour encore plus d'autonomie.
La liberté de mouvement et le confort. Avec l'aspirateur poussières sans fil VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus, passer l'aspirateur devient une véritable expérience de nettoyage : Le vidage du bac à poussière en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage LED du suceur pour sol actif, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil. Parmi les autres avantage : volume sonore agréable, outil de nettoyage du filtre séparé et affichage clair de l'état de la batterie signalant les dysfonctionnements. Grâce à la fonction ultra pratique Caps Lock, appuyer constamment et manuellement sur le bouton d'alimentation est de l'histoire ancienne. Le support mural avec fonction de chargement permet de ranger et de charger l'aspirateur de manière très pratique. Le puissant moteur BLDC (250 W), associé à une batterie de 25,2 volts, permet d'aspirer sans effort. L'autonomie est de 50 minutes et est doublée par une deuxième batterie. L'outil de nettoyage du filtre et le deuxième filtre d'entrée d'air inclus font du nettoyage un jeu d'enfant : il suffit de fixer l'outil de nettoyage du filtre, d'insérer le deuxième filtre d'entrée d'air et de le nettoyer.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 50 min en mode normal. Moteur de 250 W, suceur pour sol actif, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration sophistiquéSystème de filtration à 3 phases avec filtre cyclonique, filtre d'entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté. Vidage simple du filtre en un clic.
Suceur pour sol actifRamassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé. Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles. Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
- Mode boost en option.
Support mural avec option de chargement
- Chargement pratique grâce à un support simple.
- Possibilités de rangement pour des accessoires toujours à portée de main.
- Peu encombrant et prêt à être utilisé immédiatement.
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Retour d'information intuitif et indicateur de charge
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Indicateur de batterie clair.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|25.2
|Capacité (Ah)
|2.5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 50 Mode boost : / env. 11
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|235
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2.6
|Poids emballage inclus (kg)
|5.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 pièces)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage pour filtre
- Grand suceur pour sol universel avec LED
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1)
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Escaliers
