Ausgestattet mit einem Anschluss für einen handelsüblichen Gartenschlauch, kann der Schlauch im Handumdrehen befestigt und das Sprühbild des Wasserstrahls in zwei Stufen eingestellt werden. Durch die leicht laufenden Räder ist unser Trolley außerdem ein treuer Begleiter für unsere Kleinsten und weicht den Kids nicht mehr von der Seite. Dieser Artikel ist ein Nachahmungsspielzeug. Originalgetreuer, voll funktionsfähiger Spielzeug-Hochdruckreiniger. Kann an den Gartenschlauch angeschlossen werden (Schlauchkupplung nicht mitgeliefert). Produktgröße: 20 x 19 x 40 cm. ACHTUNG! Altersklasse: 3+. Sicherheitshinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile, Erstickungsgefahr. Schlauch vorhanden, Strangulationsgefahr. Bitte Bedienungsanleitung beachten. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit dem Spielzeug spielen lassen. Höchstdruck des angeschlossenen Wassers: max. 3 Bar.