Mit seinen kräftigen Bürsten und völlig ohne Wasser befreit der Mattenreiniger Fußmatten hocheffizient und schonend von angesammelten Verunreinigungen. Im Vergleich zu üblichen Geräten verfügt der Reiniger über einen extra breiten Einschubschacht, der Fußmatten bis zu einer Breite von 80 Zentimetern aufnehmen kann. Die Laufzeit wählen Sie stufenlos bis zu einer Dauer von 10 Minuten. Der elektronische Münzprüfer ist schnell und individuell zur Verwendung mit unterschiedlichen Münzen und Wertmarken programmierbar. Der optional erhältliche Mattenhalter sorgt für zusätzlichen Komfort während der Reinigung, das optional erhältliche Regenschutzdach minimiert Regenwassereintritt in das Gerät. Mit diesem Produkt überzeugen Sie Ihre Kunden und werten zudem Ihren Standort auf!