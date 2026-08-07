Équipement complémentaire M 80
La propreté en version ludique : le brosse-tapis nettoie les tapis de sol jusqu'à une largeur de 80 cm, sans eau et de manière efficace.
Avec ses puissantes brosses et sans aucune eau, le brosse-tapis débarrasse les tapis de sol des salissures accumulées, de manière très efficace, mais en douceur. Par rapport aux appareils courants, le brosse-tapis dispose d'une fente d'insertion particulièrement large qui peut accueillir des tapis de sol jusqu'à une largeur de 80 centimètres. La durée de fonctionnement est réglable en continu jusqu'à une durée de dix minutes. Le contrôleur de monnaie électronique se programme rapidement et individuellement pour l'utilisation avec différentes pièces et différents jetons. Le support de tapis disponible en option augmente le niveau de confort pendant le nettoyage tandis que le toit de protection contre la pluie disponible en option limite l'infiltration d'eau de pluie dans l'appareil. Ce produit vous permettra de séduire vos clients tout en valorisant votre site !
Caractéristiques et avantages
Brosses puissantesNettoyage en profondeur et rapide des tapis de sol pour tous les clients de lavage.
Large orifice d'admissionNettoyage efficace de paillassons d'une largeur pouvant atteindre 80 cm.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et personnalisée. Utilisation de différents types de pièces et de jetons.
Durée de fonctionnement programmable
- Réglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 10 minutes.
- Pour l'adaptation aux conditions locales.
Insertion des tapis de sol à l'avant
- La saleté ne reste pas sur l'appareil.
- Image de propreté.
Entonnoir à saleté
- La saleté tombe immédiatement dans un réservoir à déchets.
- L'assurance de paillassons toujours propres.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
Domaines d'utilisation
- Nettoyage sans eau des tapis de sol dans les stations-services et les centres de lavage en libre-service