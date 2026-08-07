Hochdruckreiniger HD 5/12 EX Plus Classic
Bei diesem Hochdruckreiniger handelt es sich um ein robustes, kompaktes Gerät. Es ist einfach aufgebaut und umfasst einen Messing-Zylinderkopf, eine Rotordüse sowie eine Schlauchtrommel.
Der HD 5/12 EX Plus Classic ist ein robuster und kompakter Hochdruckreiniger mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Das Gerät ist mit einem Messing-Zylinderkopf und einem hochwertigen Stahlgewebeschlauch ausgestattet, die geringen Verschleiß und hohe Robustheit gewährleisten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Mithilfe der Rotordüse können selbst hartnäckigste Verschmutzungen entfernt werden. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben.
Merkmale und Vorteile
Geringer Verschleiß und hohe LebensdauerHochwertiger Messing-Zylinderkopf. Keramikbeschichtete Edelstahlplunger. Automatische Druckabsenkung.
Hochwertiges ZubehörProfi-Rotordüse. Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung. Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil.
Zahlreiche VerstauungsmöglichkeitenAufnahme zur Düsenaufbewahrung. Manuelle Schlauchtrommel. Integrierte Kabelhaken.
EASY!Lock-Schnellgewinde
- Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau).
- Schneller Zubehörwechsel.
- Intuitive Bedienung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|115
|Max. Druck (bar)
|160
|Anschlussleistung (kW)
|2.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|034
|Wasserzulauf
|3/4″
|Mobilität
|Fahrbar
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|21
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|26.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Lieferumfang
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Strahlrohr: 840 mm
- Handspritzpistole: Standard
- Länge HD-Schlauch: 8 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 200 bar
Ausstattung
- 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Druckabschaltung
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Fahrzeugreinigung
- Zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen (noch auf der Baustelle)
- Zur Reinigung von Hof und Garten (Mauern, Wege, Pavillons)
- Zur spontanen Reinigung von kleinen Flächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 5/12 EX Plus Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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