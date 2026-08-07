Nettoyeurs haute pression HD 5/12 EX Plus Classic
Ce nettoyeur haute pression est un modèle de robustesse et de compacité. De conception simple, il est doté d'une culasse en laiton, d'une buse rotative et d'un enrouleur de flexible.
Le HD 5/11 EX Plus Classic est un nettoyeur haute pression robuste et compact équipé d'une lance en acier inoxydable de 840 millimètres. Il permet un nettoyage simple et en profondeur des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. L'appareil est équipé d'une culasse en laiton et d'un flexible avec insert en acier de haute qualité pour une usure réduite et une robustesse élevée. La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. L'appareil offre d'autres atouts pratiques comme l'enrouleur de flexible pour en faciliter le rangement et le kit Home Base intégré pour le rangement de buses. La buse rotative permet d'éliminer même les salissures les plus tenaces. Les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation plus simple et rapide qu'avec des raccords filetés classiques sans pour autant faire de compromis sur la robustesse et la longévité.
Caractéristiques et avantages
Usure réduite et durée de vie élevéeCulasse en laiton haut de gamme. Pistons plongeurs en acier inoxydable à revêtement en céramique. Réduction automatique de la pression.
Accessoires haut de gammeBuse rotative professionnelle. Flexible en caoutchouc robuste avec insert en acier. Pistolet haute pression professionnel avec vanne en acier inoxydable.
Nombreuses possibilités de rangementSupport de rangement de buses. Enrouleur de flexible manuel. Crochets pour câble intégrés.
Filetage rapide EASY!Lock
- Temps de préparation courts (montage et démontage).
- Changement rapide des accessoires.
- Utilisation intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|115
|Pression max. (bar)
|160
|Puissance de raccordement (kW)
|2.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|034
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Mobilité
|amovible
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|21
|Poids emballage inclus (kg)
|26.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inclus dans la livraison
- Powerbuse
- Rotabuse
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur flexible haute pression: 8 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
Équipement
- Pompe axiale à 3 pistons: avec pistons en acier inoxydable
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage manuel de véhicules
- Pour le nettoyage de machines et d'outils (sur le chantier)
- Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
- Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 5/12 EX Plus Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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