Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M ST Classic
Stationärer, robuster Hochdruckreiniger mit Stahlrahmen, langlebiger Kurbelwellenpumpe und langsam laufendem 4-poligen Motor für zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb.
Der Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic ist ein stationärer Hochdruckreiniger, der sich durch seine robuste Bauweise und hochwertige Komponenten auszeichnet. Vielseitig einsetzbar reinigt dieses Mittelklassegerät Fahrzeuge, Produktionsanlagen und landwirtschaftliche Maschinen ideal. Die langlebige Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und Ansaugfunktion verarbeitet Wassertemperaturen bis 60 °C und ermöglicht die Regulierung von Wassermenge und Arbeitsdruck. Der langsam laufende 4-polige Motor reduziert den Verschleiß der Pumpe, die zusätzlich durch einen integrierten Wasserfilter geschützt wird. Dank modularer Bauweise sind alle wichtigen Bauteile leicht zugänglich, was die Wartung vereinfacht. Abgerundet wird das durchdachte Design durch EASY!Lock-Anschlüsse für schnellen Zubehörwechsel und clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Merkmale und Vorteile
Robuste, stationäre KonstruktionTransparenter Wasserfilter zur einfachen und effektiven Überwachung der Filterleistung und des Wartungsbedarfs. Sehr leise im Betrieb. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-ZylinderkopfHohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Großer Wasserfilter integriertLeicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Wirksamer Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.
Langsam laufender 4-poliger Elektromotor
- Reduzierte Motordrehzahl für einen geringeren Pumpenverschleiß.
- Sehr leise in der Anwendung
- Nur sehr geringe Motorenvibrationen.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen
- Robustes und langlebiges Zubehör.
- Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel.
- Einfach und intuitiv zu bedienen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|450 - 600
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|35 - 150
|Max. Druck (bar)
|190
|Anschlussleistung (kW)
|3.4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|035
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|48.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|56.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|698 x 410 x 498
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Standard
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
- Druckabschaltung
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
Anwendungsgebiete
- Hochdruckreinigung von Fahrzeugen
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
- Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Ideal für vielfältige Anwendungen im Transport- und Logistikgewerbe
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 6/15-4 M ST Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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