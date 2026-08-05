Nettoyeurs haute pression HD 6/15-4 M ST Classic
Nettoyeur haute pression stationnaire robuste avec cadre acier, pompe à vilebrequin durable et moteur lent à 4 pôles pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu de maintenance.
Le HD 6/15-4 M ST Classic de Kärcher est un nettoyeur haute pression stationnaire qui se distingue par son format robuste et ses composants haut de gamme. Polyvalent, cet appareil de moyenne catégorie nettoie parfaitement les véhicules, les installations de production et les machines agricoles. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration supporte des températures de l'eau jusqu'à 60 °C et permet de régler la quantité d'eau et la pression de travail. Le moteur lent à 4 pôles réduit l'usure de la pompe, qui est en outre protégée par un filtre à eau intégré. Grâce à son format modulaire, tous les composants essentiels sont faciles d'accès, ce qui facilite la maintenance. Le design élaboré est complété par des raccords EASY!Lock pour un changement d'accessoire rapide et des possibilités de rangement astucieuses.
Caractéristiques et avantages
Conception robuste stationnaireFiltre à eau transparent pour une surveillance simple et efficace des performances du filtre et des besoins en matière de maintenance. Fonctionnement très silencieux. Possibilités de rangement intégrées pour les accessoires.
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laitonPuissance élevée et efficacité élevée. Longue durée de vie et faibles frais de maintenance. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Grand filtre à eau intégréLe filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau. Protège la pompe des contaminations. Accès confortable, nettoyage facile
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse
- Régime réduit du moteur pour une usure moindre de la pompe.
- Bruit faible en fonctionnement
- Seulement très faibles vibrations du moteur.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
- Accessoires robustes et durables.
- Montage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple.
- Facile et intuitif à utiliser.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|450 - 600
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|35 - 150
|Pression max. (bar)
|190
|Puissance de raccordement (kW)
|3.4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|035
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|48.3
|Poids emballage inclus (kg)
|56.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|698 x 410 x 498
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Coupure de la pression
- Réglage continu de la pression et du débit d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Nettoyage des équipements de production dans l'industrie, par ex. dans les lignes de peinture, dans la production agroalimentaire ou l'industrie manufacturière
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 6/15-4 M ST Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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