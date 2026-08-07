Hochdruckreiniger HD 5/11 P
Der HD 5/11 P präsentiert sich kompakt, leicht und mobil. Ausstattungsdetails: Tragegriff, Messing-Zylinderkopf, automatische Druckentlastung. Geeignet für stehenden und liegenden Betrieb.
Der portable Hochdruckreiniger HD 5/11 P besticht durch kompakte Bauweise, geringes Gewicht und hervorragende Mobilität. Das Gerät bietet eine zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Ein zusätzlicher Tragegriff sowie der ausziehbare Schubbügel erleichtern den Transport und die Lagerung auf kleinem Raum des für den stehenden und liegenden Betrieb geeigneten Geräts. Die praktische Zubehöraufbewahrung umfasst ein Düsenfach, eine Verschraubung (M 18 × 1,5) für Flächenreiniger sowie ein praktisches Gummiband zur sicheren Befestigung des Hochdruckschlauchs. Das automatische Druckentlastungssystem überzeugt mit klaren Vorteilen: Es schützt die Komponenten, erhöht die Lebensdauer, senkt die Reparatur- und Wartungskosten und verringert die Abzugskräfte an der neuen EASY!Force-Hochdruckpistole. Diese nutzt darüber hinaus die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls, um die Haltekraft auf null zu reduzieren. Die ebenfalls neuen EASY!Lock-Schnellverschlüsse ermöglichen dazu ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit.
Merkmale und Vorteile
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Erstklassige Mobilität
- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.
Flexibilität
- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
- Bei liegendem Betrieb bietet das Gerät maximale Stabilität.
Qualität
- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
Zubehöraufbewahrung
- Verschraubung (M 18 × 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.
- Gummiband zur Fixierung des HD-Schlauchs.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|490
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|110 / 11
|Max. Druck (bar/MPa)
|160 / 16
|Anschlussleistung (kW)
|2.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|20.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|23
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
- Strahlrohr: 840 mm
Ausstattung
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Fassadenreinigung
- Boden- und Wandreinigung
- Außenbereich
- Fahrzeuge
- Maschinen und Geräte
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 5/11 P Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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