Nettoyeurs haute pression HD 5/11 P
Le nettoyeur haute pression à eau froide professionnel HD 5/11 P, plus petit gabarit des modèles eau froide, est compact et portable. Il est idéal pour les artisans.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/11 P répond à un fort besoin de mobilité grâce à sa structure compacte. Sa poignée de transport à l'avant facilite grandement le changement de lieu de nettoyage. Très flexible grâce son fonctionnement aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, il bénéficie en outre d'une stabilité maximale en position horizontale. Pratique, sa sangle permet un rangement du câble en un temps record. Ergonomique, il offre de multiples espaces de rangement pour les accessoires, avec par exemple ses compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que les positions "parking" et "transport" de la lance très maniable de 840 mm. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide. L'HD 5/11 P est idéal pour les artisans.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Ultra-mobile
- La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport.
- Design compact et faible poids.
Flexible
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
- Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
- La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|490
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Pression de service (bar/MPa)
|110 / 11
|Pression max. (bar/MPa)
|160 / 16
|Puissance de raccordement (kW)
|2.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|20.8
|Poids emballage inclus (kg)
|23
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|351 x 312 x 904
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de sols et de murs
- Zones extérieures
- Véhicules
- Machines et appareils
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 5/11 P
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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