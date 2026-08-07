Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus
Kompakter, mobiler und leichter Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus. Mit Dreckfräser, Messing-Zylinderkopf, Tragegriff und automatischer Druckentlastung. Für stehenden und liegenden Betrieb.
Im Lieferumfang des portablen Hochdruckreinigers HD 5/11 P Plus ist ein Dreckfräser enthalten, mit dem sich hartnäckige Verschmutzungen schnell beseitigen lassen. Die zuverlässig arbeitende 3-Kolben-Axialpumpe ist mit einem hochwertigen Messing-Zylinderkopf versehen. Das kompakte, leichte und sehr mobile Gerät kann in stehender und liegender Position betrieben werden und bietet somit höchste Einsatzflexibilität. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten garantieren neue Innovationen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Ein automatisches Druckentlastungssystem schützt die Komponenten, verlängert das Geräteleben und senkt die Reparatur- und Wartungskosten sowie die Abzugskräfte an der Hochdruckpistole. Zudem benötigt das Gerät so weniger Platz. Die durchdachte Zubehöraufbewahrung bietet eine Vielzahl an praktischen Möglichkeiten und rundet die umfangreiche Ausstattung sinnvoll ab.
Merkmale und Vorteile
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-SchnellverschlüsseEndlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Erstklassige MobilitätDer integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport. Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.
FlexibilitätStehender und liegender Betrieb möglich. Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung. Bei liegendem Betrieb bietet das Gerät maximale Stabilität.
Qualität
- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
Zubehöraufbewahrung
- Verschraubung (M 18 × 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.
- Gummiband zur Fixierung des HD-Schlauchs.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|490
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|110 / 11
|Max. Druck (bar/MPa)
|160 / 16
|Anschlussleistung (kW)
|2.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|3/4″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|20.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|23
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
- Strahlrohr: 840 mm
- Dreckfräser
Ausstattung
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Fassadenreinigung
- Baustellen
- Boden- und Wandreinigung
- Außenbereich
- Fahrzeuge
- Maschinen und Geräte
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 5/11 P Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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