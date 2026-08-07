Nettoyeurs haute pression HD 5/11 P+
HD 5/11 P Plus – un nettoyeur HP compact, mobile et léger. Avec rotabuse, culasse en laiton, poignée de transport et décharge de surpression automatique. Pour un fonctionnement debout ou à l’horizontale.
La livraison du nettoyeur haute pression portable HD 5/11 P Plus comprend une rotabuse qui permet d’éliminer les souillures tenaces rapidement. Sa pompe axiale à 3 pistons fiable est équipée d’une culasse en laiton haut de gamme. Compact, léger et très mobile, ce nettoyeur fonctionne debout ou à l’horizontale et propose ainsi une flexibilité d’utilisation maximale. Un travail sans fatigue et un équipement/déséquipement sans perte de temps sont garantis par les innovations suivantes: se servant de la force de recul du jet haute pression, la poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de maintien à zéro, et les raccords EASY!Lock permettent un maniement 5 fois plus rapide que les raccords vissés traditionnels, et ce sans compromis en termes de robustesse et de longévité. Un système de décharge de surpression automatique protège les éléments, prolonge la durée de vie de l’appareil et réduitles coûts de réparation et de maintenance ainsi que les forces de détente au niveau de la poignée-pistolet haute pression. En plus de ses dimensions compactes, ce nettoyeur haute pression bénéficie de supports pratiques pour accessoires et est ainsi toujours bien équipé.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Ultra-mobileLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Design compact et faible poids.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée. La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|490
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Pression de service (bar/MPa)
|110 / 11
|Pression max. (bar/MPa)
|160 / 16
|Puissance de raccordement (kW)
|2.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|20.9
|Poids emballage inclus (kg)
|23
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|351 x 312 x 904
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Sites de construction
- Nettoyage de sols et de murs
- Zones extérieures
- Véhicules
- Machines et appareils
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 5/11 P+
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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