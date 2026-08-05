Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic

Der robuste Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic ist für harte Belastungen im täglichen Einsatz geschaffen. Typisch Superklasse: zuverlässige Reinigung dank starker Leistung.

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic wurde für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen konzipiert und überzeugt durch starke Leistung. Er punktet durch seine solide Bauweise und einen robusten Stahlrahmen. Der Aufbau ist einfach, intuitiv und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Alle wichtigen Teile sind leicht und schnell zu erreichen. Der Hochdruckreiniger der Superklasse ist mit der Classic-Hochdruckpistole für Geräte der HD Classic-Reihe ausgestattet. Zudem verfügt er über den hochwertigen EASY!Lock-Schnellverschluss. Dieser ermöglicht ein 5-mal schnelleres Auf- und Abrüsten. Das spart Zeit und Nerven. Ein integrierter Wasserfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen und Verunreinigung und verlängert dadurch die Standzeit. Eine starke Kurbelwellenpumpe und robuste Materialien bilden das Herzstück des Hochdruckreinigers: mit einem Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen. Der Druck lässt sich an der Pumpe bedarfsweise einstellen. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung sorgt für einen langlebigen und ausdauernden Betrieb.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic: Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen
Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen
Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic: Robuster Stahlrahmen mit großen Rädern für maximale Mobilität
Robuster Stahlrahmen mit großen Rädern für maximale Mobilität
Schützt die Maschine auch bei widrigen Umgebungsbedingungen. Einfach und praktisch zu transportieren. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic: Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen
Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach und intuitiv zu bedienen.
Übersichtliches Maschinenkonzept
  • Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
  • Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen.
  • Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
  • Vereint effiziente Wasserkühlung mit robuster Luftkühlung für maximale Kühlleistung auch bei schwankenden Umgebungs- oder Wassertemperaturen.
  • Kompakte Bauweise für höchste Mobilität.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 376 - 424
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 1000 - 1700
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar) 60 - 150
Max. Druck (bar/MPa) 210 / 21
Anschlussleistung (kW) 9
Anschlusskabel (m) 5
Wasserzulauf 1″
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 73
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 80.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 720 x 637 x 1060

Lieferumfang

  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
  • Strahlrohr: 840 mm
  • Powerdüse

Ausstattung

  • Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
  • 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
  • Druckabschaltung
  • Integrierter Wasserfeinfilter
  • Ölstandschauglas
  • Wassereingang aus Messing
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic
Hochdruckreiniger HD 17/15-4 S Classic

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Anwendungsgebiete
  • Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
  • Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
  • Reinigung von Verschalungen und Betonformen im Bausektor
  • Reinigung von Maschinen und Equipment auf der Baustelle, wie bspw. Betonmischer, Gerüst, Radlader, Bagger oder Betonpumpe
  • Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
  • Reinigung von Fahrzeugen und Transportmitteln wie Lkws, Schiffe, Flugzeuge oder Busse
  • Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 17/15-4 S Classic Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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