Hochdruckreiniger HDS 13/20 -4 St EU-I
Ausgelegt für kompromisslose Dauereinsätze: Der stationäre Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 St mit Ölbrenner reinigt mit bis zu 1300 l Wasser pro Stunde und 200 bar Druck.
Der HDS 13/20-4 St ist ein stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Ölbrenner. Sein 4-poliger, langsam laufender Elektromotor mobilisiert große Leistung für kompromisslose Dauereinsätze unter harten Bedingungen. Die robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf ermöglicht die Reinigung mit bis zu 1300 Liter Wasser pro Stunde und 200 Bar Druck. Ein großer Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln. Der integrierte Wasservorlagebehälter ist mit einem Entkalkungsschutz ausgestattet. Das Reinigungsmittel wird angesaugt und durch ein Ventil präzise dosiert. Ein Leerstand des Reinigungsmittels wird angezeigt. Für eine hohe Betriebssicherheit sorgt die elektronische Überwachung des Ölbrenners und der gesamten Technik. Ein intuitiver Drehschalter oder optional eine Fernsteuerung machen die Bedienung einfach, auch Service- und Wartungsaufgaben sind anwenderfreundlich gestaltet. Eine Vielzahl verfügbarer Zubehöre ermöglicht das Anpassen des HDS 13/20-4 St an unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Das Gerät kann durch ein Manometer und einen Stundenzähler, eine zweite Reinigungsmitteldosierung sowie ein System zur Druckentlastung ergänzt werden.
Merkmale und Vorteile
Höchstleistungs-KurbelwellenpumpeRobuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze.
Langsam laufender 4-poliger ElektromotorWassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
Zuverlässiger Kärcher-Brenner mit maximaler EffizienzHochleistungs-Ölbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung. Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch. Brenner mit hohem Wirkungsgrad (> 91 %), geringem Kraftstoffverbrauch und sehr niedrigen Abgasemissionen.
Qualitativ hochwertige Ausstattung
- Integrierter Wasservorlagebehälter mit Entkalkungsschutz und Leermeldeanzeige schützt die Heizschlange und das komplette System vor Kalkablagerungen.
- Gehäuse und Rahmen sind aus pulverbeschichtetem Stahl und damit robust ausgeführt.
Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
- Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
- Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung.
Einfache und verständliche Bedienung
- Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten.
- Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit.
- Selbsterklärende Symbole machen das Gerät leicht verständlich und vereinfachen die Bedienung deutlich.
Großer, transparenter Wasserfeinfilter
- Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
- Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten.
- Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
Hohe Flexibilität
- Optional kann das Gerät mit einer Fernbedienung gesteuert werden.
- Für jedes Einsatzziel und jede Reinigungsaufgabe bietet Kärcher das passende Zubehör aus dem umfassenden Sortiment für Hochdruckreiniger.
Reinigungsmittelansaug- und dosiersystem für noch bessere Reinigungsergebnisse
- Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln.
- Über die Dosierungseinstellung können Reinigungsmittel nach Bedarf zugegeben werden.
Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit
- Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten.
- Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern.
- Die Anzeige von Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervall der Pumpe und Überwachung auf fehlerhaften Betrieb des Brenners und der gesamten Maschine erleichtern den Service.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Arbeitsdruck (bar)
|200
|Max. Druck (bar)
|235
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 30
|Anschlussleistung (kW)
|9.5
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|9.1
|Wärmeenergie (kW)
|108
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|1″
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1
|Mobilität
|Stationär
|Absicherung (A)
|25
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|160
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|170
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Lieferumfang
- Flammüberwachung
- Vorbereitet für Servo Control
- Vorbereitet für Fernbedienung
- Powerdüse
- Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
Ausstattung
- Ölmessstab
- Ölstandschauglas
- Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung
- RM1 Dosierung
- Trockenlaufschutz
- Großer Wasserfeinfilter
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Wassergekühlter Motor
- Rahmen und Abdeckung: Stahl, pulverbeschichtet
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Vielseitiger Einsatz im industriellen Umfeld, z. B. zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Intensive Hochdruckreinigung bei extremen Verschmutzungen in Landwirtschaft und Baugewerbe
- Zur Reinigung von Maschinen und Fahrzeugen
- Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und chemischen Industrie
- Landwirtschaft
- Öffentlicher Dienst
- Ideal für Werkstätten aller Art, Autovermietungen und in Autowaschanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 13/20 -4 St EU-I Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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